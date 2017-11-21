ДТП в Харькове: потерявшую мужа и сестру девушку сегодня выпишут из больницы

В Харькове из больницы сегодня выпишут еще одну пострадавшую в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Сумской. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Оксана - одна из двух сестер, которые пострадали в аварии на Сумской 18 октября. Сначала ее состояние оценивалось врачами как тяжелое. У девушки были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Сегодня Оксана выписывается из больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Девушке пока нельзя вставать, процесс восстановления еще не закончен. Но в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждается», - отметил Кернес.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.