Резонансное ДТП в Харькове: муж беременной пострадавшей рассказал о ее состоянии (видео)

Беременная Жанна Власенко, которая после страшного ДТП в Харькове провела 22 дня в медикаментозном сне, идет на поправку, но до сих пор чувствует боли.

Об этом сообщил муж Жанны Владимир Жолудь. В частности, он рассказал, что она общается с родными и нормально ест, однако у Жанны до сих пор болит голова и нога, передает "Прямой".

Сегодня Жанна должна сделать первые шаги. Состояние малыша у Владимира не вызывает опасений, он подчеркнул, что гинекологи следят за состоянием ребенка. Жолудь также впервые назвал пол будущего ребенка — супругов ждет девочку, она должна появиться в феврале.

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От семьи подозреваемой Елены Зайцевой к семье пострадавшей никто лично не обращался. Муж Жанны отметил, что будет обращаться к Зайцевой.

"Иск мы, конечно, будем подавать. Все пострадавшие подают иск, и когда я был в полиции, мне сказали, что уже тоже можно искать адвоката и подавать иск", - отметил он.

Напомним, что у девушки после ДТП диагностировали черепно-мозговую травму и перелом таза. Неделю назад она проснулась из медикаментозного сна.

Напомним, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.