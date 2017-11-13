В центре Киева выходит на патрулирование муниципальная стража

В Подольском районе Киева начинает действовать муниципальная стража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Подольской районной администрации в г. Киеве Валентин Мондриевский.

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"Муниципальная стража начинает работу в Подольском районе", - написал он. По словам председателя РГА, муниципальная стража будет вместе с полицией обеспечивать правопорядок, безопасность дорожного движения и предотвращать преступления.

"Для совместной работы в обеспечении правопорядка, безопасности дорожного движения и предотвращении преступлений объединились в сотрудничестве с полицией и общественным формированием "Муниципальная стража" - подписали трехсторонний меморандум о партнерстве. Обсудили дальнейшие совместные шаги сотрудничества и помощи. Начинаем с Андреевского спуска и центральной части района, а дальше - охватим всю территорию", - сообщил Мондриевский.