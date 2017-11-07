Правоохранители насчитали около тысячи митингующих под Радой
Сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная и контролируемая, а количество правоохранителей может увеличиваться в случае обострения ситуации.
В митинге возле Верховной Рады Украины принимают участие около 1 тысячи человек.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
"Участие в массовых мероприятиях принимают около 1000 граждан. Публичную безопасность и правопорядок на центральных улицах столицы обеспечивают почти 1,5 тысячи правоохранителей - работников Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.
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В МВД отметили, что сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная и контролируемая, а количество правоохранителей может увеличиваться в случае обострения ситуации.
Как сообщал УНИАН, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.
Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После того несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.
31 октября глава МВД Арсен Аваков приказал снять усиленную охрану с периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.
Партия "Движение новых сил" призвала граждан прийти 7 ноября на 10.00 к парламенту и поддержать участников акции.