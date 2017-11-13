Задержанным с 6,5 кг взрывчатки мужчинам в Киеве сообщено о подозрении (видео)

Двум мужчинам, задержанным накануне в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, изъятые в автомобиле мужчин предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

«В настоящее время задержанным лицам, которые оказались уроженцами Закарпатской области 1990 и 1991 г.р., объявлено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Также в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в прокуратуре.

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В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются фактические обстоятельства и мотивы совершения уголовного преступления.

В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook сообщила, что мера пресечения задержанным будет избрана завтра, 14 ноября, Дарницким райсудом столицы.

«Завтра Дарницкий райсуд столицы будет избирать им меру пресечения», - написала она.

Максимец также добавила, что о времени проведения заседания будет проинформировано дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на парковке ТЦ «Аркадия» на Осокорках в Дарницком районе Киева сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen, в салоне которого находились двое мужчин.

Во время его осмотра полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.