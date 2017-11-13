В Киевской области охотник случайно застрелил человека
Охотник объяснил, что перепутал человека со зверем, у него изъято охотничье ружье.
В Киевской области охотник случайно застрелил человека. Как сообщает в Facebook Главное управление Национальной полиции в Киевской области, трагедия произошла 11 ноября около 11.00. в с. Красиловка Броварского района 41-летний местный житель во время охоты на кукурузном поле из зарегистрированного ружья смертельно ранил киевлянина, который также охотился на зверя.
Мужчина сразу же сообщил о содеянном в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело пострадавшего, диагностировал смертельное огнестрельное ранение спины.
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Охотник объяснил, что перепутал человека со зверем. У него изъято охотничье ружье.
Назначен ряд экспертиз. Продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее стало известно, что на Харьковщине охотник застрелил односельчанина, приняв его за зайца.