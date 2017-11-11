На Харьковщине охотник застрелил односельчанина, приняв его за зайца (фото)

18:53, 11 ноября 2017
Происшествия
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Как выяснили следователи, охотник выстрелил с расстояния около 40 метров в фигуру, которую принял за зайца. 

Погибший обрабатывал тушку животного в кустах / фото Facebook Вячеслав Аброськин

11 ноября в районе поселка Боровая Харьковской области 55-летний мужчина застрелил своего односельчанина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

Как выяснили следователи, охотник выстрелил с расстояния около 40 метров в фигуру, которую принял за зайца. В результате пули попали в голову и спину его 54-летнего знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца. Скорая констатировала смерть мужчины от полученных ранений. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности", охотнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

4-летний убитый обрабатывал в кустах тушку ранее убитого зайца / фото Facebook Вячеслав Аброськин

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил в своем Facebook, что причиной трагедии стало полное пренебрежение правила жизни и охоты.

"В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствия и суда", - написал Аброськин.

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Теги: #убийство на охоте#убийство в Харьковской области#Нацполиция в Харьковской области