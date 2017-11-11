На Харьковщине охотник застрелил односельчанина, приняв его за зайца (фото)

11 ноября в районе поселка Боровая Харьковской области 55-летний мужчина застрелил своего односельчанина. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

Как выяснили следователи, охотник выстрелил с расстояния около 40 метров в фигуру, которую принял за зайца. В результате пули попали в голову и спину его 54-летнего знакомого, обрабатывавшего в кустах тушку ранее убитого зайца. Скорая констатировала смерть мужчины от полученных ранений. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "убийство по неосторожности", охотнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил в своем Facebook, что причиной трагедии стало полное пренебрежение правила жизни и охоты.

"В результате пострадали две семьи: одни потеряли единственного кормильца и готовятся хоронить отца и мужа, а другая семья ждет следствия и суда", - написал Аброськин.