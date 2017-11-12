В Киеве спецназовцы задержали авто с 6,5 килограммами взрывчатки, готовой для использования (фото)

В Киеве спецназовцы задержали автомобиль с взрывчаткой. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления участка. Об этом сообщает проес-служба столичной полиции.

Мужчин, которые были в машине, также задержали.

«На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники участка полка особого назначения заметили подозрительный автомобиль «Фольксваген», в салоне которого находились двое человек»,- говорится в сообщении.

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Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию.

«С молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства происшествия», - отмечается в сообщении полиции.

По приказу начальника Главного управления Национальной участка в городе Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а следовательно усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. До отработок привлечены 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киевской области правоохранители задержали женщину, которая на протяжении трех недель сообщала о «заминировании» Вышгородской ГЭС.

Отмечается, что 60-летняя уроженка Хмельницкой области, которая временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла в выходные дни, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте.