В селе на Николаевщине нашли и уничтожили более 60 авиабомб

В селе Андреевка Николаевской области пиротехники уничтожили 65 взрывоопасных предметов, об одном из которых сообщил местный житель.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, 10 ноября путем контролируемого подрыва было уничтожено 63 авиабомбы и 2 артиллерийские снаряды.

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«9 ноября в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Андреевка по ул. Сосновая (возле частных домов) во время проведения земляных работ мужчина 1970 года рождения обнаружил артиллерийский снаряд калибром 76 мм. 9 и 10 ноября сотрудниками дополнительно проведено обследование территории и выявлено еще 63 единицы авиабомбы (АО-10)», - говорится в сообщении.