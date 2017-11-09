78-летнего львовянина на "зебре" насмерть сбила машина

Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

8 ноября на автодороге Киев-Чоп водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Случай произошел в 17:37 вблизи с. Красов Николаевского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА. Водитель легкового автомобиля Peugeot-307 на пешеходном переходе сбил 78-летнего львовянина. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Читайте такжеВторой фигурант кровавого ДТП в Харькове выступил с заявлением в суде: в меня въехал Lexus За рулем находился 45-летний житель пгт. Роздол. Ранее во Львове столкнулись две маршрутки.

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