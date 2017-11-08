В Киеве девушка выбросилась из окна из-за неразделенной любви

В столице девушка выпрыгнула из окна из-за неразделенной любви. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Это произошло около 12:50 на проспекте Правды в Подольском районе Киева, она выпрыгнула из окна 14 этажа.

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"Врачи скорой медицинской помощи, прибывшие на место за считанные минуты, пытались реанимировать пострадавшую, однако через 10 минут она скончалась в автомобиле медиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что у девушки были "душевные расстройства" из-за неразделенной любви и даже дважды за последний месяц она обращалась к профильным медицинским специалистам.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Киеве возле корпуса КПИ парень перерезал себе горло из-за потери работы.