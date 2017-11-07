Под Киевом произошло масштабное ДТП, движение перекрыто (фоторепортаж, видео)

Под Киевом на Днепропетровском шоссе произошло масштабное ДТП, движение перекрыто. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, мусоровоз и "Таврия" двигались в правом ряду. Затем водитель последней решил опередить мусоровоз, выехал в левый ряд, где ехал Audi. В результате Audi ударил "Таврию", та врезалась в мусоровоз и опрокинулась.

"Водителя "Таврии" госпитализировали с тяжёлыми травмами. Движение перекрыто", - говорится в сообщении.

На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в Киеве джип врезался в микроавтобус, есть пострадавшие.