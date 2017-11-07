Второй участник смертельного ДТП в Харькове тоже хочет принять участие в следственном эксперименте

В Харькове второй подозреваемый в причастности к смертельному ДТП на улице Сумской, водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» Геннадий Дронов заявляет о желании принять участие в следственном эксперименте.

Как передает УНИАН, об этом сегодня, 7 ноября, Дронов сказал журналистам во время брифинга.

«Я бы обязательно хотел, чтобы с моим участием это все провели, единственное, что надо прийти в себя», - сказал он.

Дронов отметил, что сейчас продолжает лечение в медицинском стационаре. По его словам, он получил травмы головы и шеи, а также сотрясение мозга.

Водитель отметил, что не признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.

«Да, вчера мне предъявили подозрение. Я, конечно, не согласен со всем этим, когда все говорят, что я ехал на «зеленый», свидетели есть, что я ехал на «зеленый» свет. Как можно теперь вообще думать о справедливости этого дела? Мне еще не совсем легко говорить. Травма головы дала о себе знать немного. Однако я уже лучше себя чувствую. Надеюсь, что благодаря врачам я все-таки выйду из этого тупика и смогу с вами более конкретно пообщаться. Мне ставят в вину, что якобы я ехал на «желтый» свет. Хотя уже у всех вас есть видео, видно, что я до перекрестка, когда загорелся зеленый свет, до пересечения с Сумской, я был за полтора минимум метра от перекрестка», - сказал он.

Дронов отметил, что был сосредоточен на пешеходном переходе и «не мог ожидать, что кто-то мог на этой скорости нестись на запрещающий сигнал светофора».

По словам подозреваемого, никто из родных подозреваемой Елены Зайцевой не пытался контактировать с ним.

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«Нет, никто со мной пока не связывался из Зайцевых. Никаких контактов не было. - сказал Дронов. - Единственное, что, когда лежал в неотложке, постоянно, от двух до четырех человек, постоянно дежурили непонятно какие люди на этаже. Если я выходил куда-то, даже подышать воздухом или встретиться с адвокатом, то обязательно они за мной выходили и отзванивались. Я не знаю, что это за люди были. Они были в штатском, это была не полиция. По крайней мере, они не представлялись как полиция».

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

20 октября суд взял на два месяца под стражу Зайцеву. 6 ноября подозрение в совершении ДТП объявили Дронову.