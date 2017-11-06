Второй участник смертельного ДТП в Харькове официально стал подозреваемым

В Харькове объявили подозрение водителю автомобиля Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который попал в дорожно-транспортное происшествие с Lexus Елены Зайцевой, в результате чего погибли шесть пешеходов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Сергей Перепелица, подозрение было вручено Дронову в больницу, где он находится, сегодня, 6 ноября.

"Сегодня было вручено уведомление о подозрении, поэтому, мой подзащитный получил статус подозреваемого", - сказал адвокат.

По словам Перепелицы, он присутствовал во время объявления подозрения. Адвокат отметил, что Дронов не собирается уклоняться от следствия.

Адвокат добавил, что вместе с подозрением было вручено ходатайство об избрании меры пресечения. По его словам, правоохранительные органы будут просить суд взять Дронова под стражу. По мнению адвоката, судебное заседание по избранию подозреваемому меры пресечения должно состояться завтра, 7 ноября.

"Наша позиция, мой клиент не виноват в этом дорожно-транспортном происшествии", - подчеркнул Перепелица, не комментируя причины, по которым был изменен статус Дронова в уголовном производстве.

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Напомним, что суд отказался признать потерпевшим водителя Volkswagen Touareg.

Как сообщал УНИАН, 18 октября вечером в центре Харькова вблизи перекрестка улиц Сумская и Мечникова автомобиль "Lexus", за рулем которого была Елена Зайцева, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате "Lexus" вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Пять из них погибли на месте, еще шесть были травмированы и доставлены в больницу. Впоследствии число погибших в результате ДТП увеличилось до шести.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд на два месяца взял под стражу Зайцеву.