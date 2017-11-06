ДТП в Харькове: суд отказался признать потерпевшим водителя Volkswagen Touareg

Киевский районный суд Харькова отклонил жалобу защитника Геннадия Дронова на то, что следователь не признал второго участника жуткого ДТП на Сумской потерпевшим. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Адвокат Сергей Перепелица подал жалобу на действия следователя и потребовал обязать сотрудника полиции внести водителя Volkswagen Touareg в уголовное производство как потерпевшего. Однако судья Светлана Муратова отказалась открывать соответствующее производство. По ее мнению, принимать решение о статусе Геннадия Дронова необходимо после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.

Отметим, что на данный момент Дронов остается в статусе свидетеля.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.