В Николаевской области изъяли партию марихуаны стоимостью 1,3 миллиона гривень (фото)

В Баштанке Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией Николаевской области пресекли деятельность группировки, участники которой изготавливали и сбывали наркотики в разные регионы страны. Как сообщили в полиции области, обыски прошли 31 октября.

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Оперативники спецслужбы установили, что житель Баштанки получал из-за границы через международные почтовые сервисы семена конопли, из которого вместе с сообщниками выращивалось насаждения, сообщили в пресс-центре СБУ. Крупные партии готовой продукции злоумышленники реализовывали с помощью сети дилеров.

Правоохранители задержали лидера группировки с тремя килограммами марихуаны в автомобиле, предназначенными для сбыта. Во время обысков по месту жительства дельцов, а также в «арендованных» заброшенных домах, правоохранители изъяли 50 кг наркотиков, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет более 1 млн 300 тысяч гривен. У лидера группировки выявлено более 6 тыс. долларов и 130 тыс. грн.

Продолжается расследование уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Следственные действия продолжаются. После проведения экспертизы изъятого «товара» будет решаться вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения злоумышленникам.