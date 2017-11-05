Стрельба в центре Харькова: стало известно, кем был погибший

Во время обстрела автомобиля в Харькове погиб бизнесмен Аксельрод Эдуард Леонидович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

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"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, который родился в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший, пока неизвестно... P. S. Расстрелян Эдик Лепа - коммерсант, ранее выдавал себя за блатного", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку и убили ее водителя.