Стрельба в центре Харькова: стало известно, кем был погибший

15:42, 05 ноября 2017
Происшествия
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Во время обстрела автомобиля в Харькове погиб бизнесмен Аксельрод Эдуард Леонидович. По словам нардепа Игоря Мосийчука, ранее бизнесмен выдавал себя за блатного.

полиция Харьковской области

Во время обстрела автомобиля в Харькове погиб бизнесмен Аксельрод Эдуард Леонидович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Мосийчук.

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"Расстрелянным вчера в Харькове оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972, который родился в Барнауле. Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Чем занимался погибший, пока неизвестно... P. S. Расстрелян Эдик Лепа - коммерсант, ранее выдавал себя за блатного", - написал он. 

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Харькова неизвестные расстреляли иномарку и убили ее водителя.

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Теги: #стрельба в Харькове#в Харькове убили бизнесмена