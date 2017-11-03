В Кривом Роге учитель на уроке заклеил детям рты скотчем

16:46, 03 ноября 2017
Происшествия
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Учитель сделал несколько замечаний детям за болтовню, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока.

Таким образом педагог пытался успокоить учеников / фото УНИАН

В Кривом Роге учитель на уроке заклеил семилетним детям рот скотчем. Об этом в Facebook сообщил отец одной из девочек Сергей Стегар.

"Я участник АТО. У меня сложилась такая ситуация. Сегодня, моя дочка, ученица второго класса, была на занятии по хореографии. Учитель сделал несколько замечаний нескольким детям за болтовню, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока. Тем самым унизил достоинство ребенка. И не признает своей ошибки. Что мне делать? Я хочу чтобы моего ребенка защитили от такого учителя. Завтра собираюсь к директору школы", - пишет отец ребенка.

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Известно, что инцидент произошел 2 ноября.

Ранее в России учительница заклеила рот скотчем ученику, который говорил на уроке.

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