В России учительница заклеила рот скотчем болтавшему на уроке ученику
15:31, 02 ноября 2017Русский міръ
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С заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Родители жалуются, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».
Школьник разговаривал с одноклассником во время урока / Фонтанка.ру
В российском Смоленске проверяют информацию об учительнице, которая якобы заклеила скотчем рот школьнику, разговаривавшему во время урока с одноклассником. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По информации Readovka, с заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Кроме того, один из родителей рассказал изданию, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».
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Как сообщал УНИАН, в Петербурге учительница написала "дурак" на лбу школьника.
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