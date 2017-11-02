В России учительница заклеила рот скотчем болтавшему на уроке ученику

15:31, 02 ноября 2017
Русский міръ
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С заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Родители жалуются, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».

дурак / Фонтанка.ру

В российском Смоленске проверяют информацию об учительнице, которая якобы заклеила скотчем рот школьнику, разговаривавшему во время урока с одноклассником. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации Readovka, с заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Кроме того, один из родителей рассказал изданию, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».

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Как сообщал УНИАН, в Петербурге учительница написала "дурак" на лбу школьника

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Теги: #ученику заклеили рот скотчем