В России учительница заклеила рот скотчем болтавшему на уроке ученику

В российском Смоленске проверяют информацию об учительнице, которая якобы заклеила скотчем рот школьнику, разговаривавшему во время урока с одноклассником. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации Readovka, с заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Кроме того, один из родителей рассказал изданию, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».

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Как сообщал УНИАН, в Петербурге учительница написала "дурак" на лбу школьника.