ФСБ задержала двоих украинцев на выезде из Крыма

Федеральная служба безопасности России задержала двоих украинцев на выезде из Крыма. Как заявили в ФСБ, у украинцев были найдены патроны к травматическому оружию, передает "Радио Свобода".

Оккупационные службы задержали украинцев на погранзаставе в Армянске.

"Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружено магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, вероятно предназначенными для травматического пистолета", - говорится в сообщении.

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ФСБ заявила, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.

В то же время, начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНИАН заявил, что ГПСУ информацией относительно этого события не располагает. "Если смотреть на это заявление, то они направлялись на материковую Украину. С той стороной мы связей никаких не поддерживаем. Поэтому подтвердить или опровергнуть я не могу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее российские пограничники совместно с полицейскими задержали в Белгородской области шесть граждан Украины якобы за контрабанду около 20 тонн сала и орехов.