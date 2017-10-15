ФСБ заявила о задержании шестерых украинцев - росСМИ

Пограничники совместно с полицейскими задержали в Белгородской области шесть граждан Украины якобы за контрабанду около 20 тонн сала и орехов. Об этом сообщили в ФСБ России, передает ТАСС.

"В населенном пункте Шемаево выявлены и задержаны шесть граждан Украины, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Россию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения", - утверждают в ФСБ.

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Они прибыли с территории Украины, якобы укрывшись в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Купянск (Украина) - Валуйки.

"В отношении задержанных проводится разбирательство. Два машиниста поезда, также граждане Украины, привлечены к административной ответственности", - добавили в ФСБ.

Как сообщал УНИАН, захваченных ФСБ России украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня действительно содержат спецслужбы РФ. Это подтверждает видео допроса украинцев, которое обнародовал российский телеканал.