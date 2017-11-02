В Польше зарезали украинца: в убийстве подозревают четверых его соотечественников (видео)

Прокуратура польского Гданьска подозревает четверых граждан Украины в убийстве своего соотечественника в Польше.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По информации полиции города Гданьска, 1 ноября 2017 года в Гданьске убит гражданин Украины, который проживал в этом же городе", - сообщил дипломат.

"Решением прокурора прокуратуры города Гданьска задержаны до выяснения обстоятельств и причин этого трагического случая четверо граждан Украины, которых подозревают в убийстве соотечественника. Производство по делу осуществляет комендатура полиции города Гданьска", - сказал Кирилич.

По словам дипломата, консульство Украины в Гданьске поддерживает постоянный контакт с компетентными органами этого города и держит этот вопрос на особом контроле.

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Как сообщал УНИАН, по данным польского телеканала TVN24, в Гданьске неизвестный нанес четыре ножевых ранения в живот 49-летнему украинцу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полиция задержала четверых других украинцев в возрасте от 25 до 40 лет. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. По мнению полиции, один из них ответственен за убийство. Наиболее вероятная версия - ссора между нападавшим и жертвой. Трагедия произошла 1 ноября в 17.30 по местному времени. Украинец были госпитализирован, но он умер.