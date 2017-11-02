В Польше жестоко убили украинца

В Гданьске неизвестный напал с ножом на 49-летнего украинца. В результате нанесенных четырех ударов мужчина скончался, передает Tvn24.pl.

Сообщается, что нападение было совершено 1 ноября в 15:30 по местному времени в Гданьске. Известно, что преступник подошел сзади, нанес четыре удара в живот гражданину Украины и сбежал. Свидетели происшествия говорят, что нападение произошло неожиданно.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых, все они - граждане Украины.

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На поиски преступника направляли десятки оперативников. В городе объявляли план "Перехват", передает RMF 24.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Польше украинку ударили бутылкой по голове за язык. После избиения Дарья обратилась в госпиталь. Полиция получила информацию о том, что произошло, от врача. Девушка после нападения некоторое время находилась в госпитале, поскольку имела ранения.