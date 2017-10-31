Князев: Кто преступники, мы пока не знаем. Не исключаю, что это теракт
По словам Князева, личности преступников не установлены.
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал журналистам убийство Амины Окуевой. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
"Я могу подтвердить, что несколько часов назад на этом месте совершено убийство, – один человек погиб, один – лежит в больнице, его жизни нет опасности. Пострадавшим занимаются врачи, его оперируют", – отметил он.
"Кто преступники, мы пока не знаем", – сказал он.
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Глава Нацполиции не ответил на вопрос о мотивах убийства. Он сказал, что правоохранители работают над установлением преступников.
"Если человек мертв, то это убийство. Не исключаю, что это теракт. Но пусть над этим работают следователи и прокуроры", - заявил Князев в комментарии LB.ua.
"Происшествия были, есть и, к сожалению, будут, потому что война в нашей стране не закончилась", - резюмировал он.
Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.
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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.
Как ранее сообщалось, вечером 30 октября под Киевом была убита чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в котором она была вместе с мужем Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде.