Авто с Окуевой расстреляли из автомата, Осмаев тяжело ранен в ногу

Муж убитой Амины Окуевой, добровольца международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, - Адам Осмаев получил тяжелые ранения в ногу. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп Дмитрий Линько.

По его информации авто обстреляли из автомата. Адам Осмаев ранен, но его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия находится глава Национальной полиции Сергей Князев, правоохранители оперативно начали расследование убийства Амины Окуевой.

Как сообщал УНИАН, под Киевом обстреляли автомобиль Амины Окуевой, она погибла. Ее муж - Адам Осмаев получил ранение, но будет жить.

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Полиция объявила план перехват, отмечается что злоумышленников было двое.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Напомним, это уже не первое покушение на супругов. 1 июня на Подоле в Киеве добровольцы батальона "Киев-2" Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, и Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева.

Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего. В МВД заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами.