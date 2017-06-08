"Санкцию на все дает Путин": Осмаев назвал заказчика покушения на него (видео)

Доброволец из зоны АТО Адам Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Эспрессо.TV.

"Конечно, это наш противник - восточный сосед. Там вертикаль власти и санкцию на все дает один человек - это Путин. Исполнители могут быть какие-то разные. Его люди, или еще какие-то. Но там все делается согласованно и с санкции", - сказал Осмаев.

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Также, по его словам, киллер Артур Денисултанов-Курмакаев был слишком самоуверенным во время покушения. "Были какие-то нюансы. Он был слишком самоуверенным и хотел это сделать слишком театрально, это ему помешало. Он, возможно, и профессионал, но слишком самонадеянно хотел это сделать", - подчеркнул доброволец АТО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

3 июня Максимец сообщила, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.