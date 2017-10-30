Попытка "захвата" воинской части в Одесской области: дело расследует военная прокуратура

Военная прокуратура расследует дело о попытке захвата воинской части в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Отмечается, что прокуратура начала расследование нарушения уставных правил караульной службы в воинской части А3571.

Также будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из составу военной стражи и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе около 40 человек в балаклавах осуществили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571.

Позже полиция Одесской области опровергла официальное заявление ВСУ о захвате воинской части под Одессой. По словам правоохранителей, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы, а не на ней.