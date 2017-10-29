Не рейдеры, а строители: в полиции опровергли информацию о захвате воинской части в Одессе

Полиция Одесской обл. опровергла официальное заявление ВСУ о захвате воинской части под Одессой. По словам правоохранителей, на место приехали обычные строители и начали работы возле территории базы, а не на ней. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской обл. Руслан Форостяк, передает "112 Украина".

"Я хочу опровергнуть информацию, распространенную пресс-службой. Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий. Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления. Кроме этого, обследовав камеры и изучив материалы, мы выяснили, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и "титушек". Мне известно, что конфликт идет давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета", - заявил Форостяк.

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Никакого производства полиция не открывала.

Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором.

Ранее в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571.