В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть

В Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, в Одессе, около 8.45, неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины», - заявили в командовании.

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Отмечается, что неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра CITI CENTER, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и вывезли военное имущество в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры Южного региона Украины, воздушного командования «Юг» ВС ВСУ.

Ранее в Киеве "титушки" попытались захватить спорт-клуб.