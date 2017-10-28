Во Львовской области нашли повешенным 15-летнего парня

14:13, 28 октября 2017
Происшествия
499 0

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

фото Mediakritika.by

 Во Львовской области, в селе Верхняя Рожанка Сколевского района нашли повешенным 15-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

Подростка нашли повешенным 27 октября около 21.00 на территории собственного домохозяйства его родственники. Парень был из благополучной семьи и после окончания 9-го класса поступил в художественное училище.

Читайте такжеНа Львовщине подросток разбился, выпрыгнув из окна собственной комнаты на 3-м этаже

В отделе коммуникации областного управления полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование, среди версий отрабатывается самоубийство.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #самоубийство на Львовщине#Нацполиция Львовской области