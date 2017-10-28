Во Львовской области нашли повешенным 15-летнего парня

Во Львовской области, в селе Верхняя Рожанка Сколевского района нашли повешенным 15-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

Подростка нашли повешенным 27 октября около 21.00 на территории собственного домохозяйства его родственники. Парень был из благополучной семьи и после окончания 9-го класса поступил в художественное училище.

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В отделе коммуникации областного управления полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование, среди версий отрабатывается самоубийство.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).