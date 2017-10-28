В Донецкой области мужчина подорвал гранату возле кафе, пострадали два человека

В городе Константиновка Донецкой области мужчина взорвал гранату возле кафе, пострадали два человека.

Как сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области, ночью в полицию из больницы поступила информация о том, что за медицинской помощью с осколочными ранениями обратились двое граждан, 1987 и 1986 годов рождения.

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Телесные повреждения потерпевшие получили возле местного развлекательного заведения. На место происшествия немедленно выехала группа быстрого реагирования.

Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который во время ссоры достал боеприпас и бросил в сторону своих оппонентов. При осмотре у мужчины были изъяты два предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 «хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.