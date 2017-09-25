В Харькове боец АТО подорвал себя гранатой в жилой многоэтажке

В Харькове 23-летний боец ​​АТО покончил жизнь самоубийством, взорвав гранату Ф-1. Об этом сообщает полиция Харьковщины в Facebook.

Парень покончил с собой, взорвав гранату между 7 и 8 этажами жилого дома.

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«В подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1 », - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что заминирован отделение почты, на проспекте Победы, 46 А.