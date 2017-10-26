В Днепре поймали женщину, которая грабила рожениц просто в роддоме (видео)
11:39, 26 октября 2017Происшествия
2392 0
Воровка заходила в помещение под видом посетительницы, а потом шарила по палатам.
В Днепре поймали женщину, которая грабила рожениц в роддоме
В Днепре поймали женщину, которая грабила рожениц в роддоме. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Она пробиралась в палаты, забирала деньги, телефоны и золотые украшения, пока ее жертвы рожали или были на процедурах. Воровка заходила в помещение под видом посетительницы, а потом шарила по палатам.
Читайте такжеНа Львовщине солдат-контрактник украл из воинской части оружие и боеприпасы
Ее задержали в час ночи, когда она уже с награбленным пыталась уйти. Как призналась воровка, вещи продавала, чтобы купить себе наркотики.
Как сообщал УНИАН, в Николаеве парень ограбил магазин, чтобы не с пустыми руками встречать жену из роддома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter