В Днепре поймали женщину, которая грабила рожениц просто в роддоме (видео)

В Днепре поймали женщину, которая грабила рожениц в роддоме. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Она пробиралась в палаты, забирала деньги, телефоны и золотые украшения, пока ее жертвы рожали или были на процедурах. Воровка заходила в помещение под видом посетительницы, а потом шарила по палатам.

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Ее задержали в час ночи, когда она уже с награбленным пыталась уйти. Как призналась воровка, вещи продавала, чтобы купить себе наркотики.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве парень ограбил магазин, чтобы не с пустыми руками встречать жену из роддома.