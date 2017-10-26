В Харькове возросло число погибших в результате резонансного ДТП: в больнице умерла 24-летняя девушка

В Харькове количество погибших в результате ДТП на улице Сумской увеличилось до шести, в больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Пострадавшая Диана Берченко умерла сегодня в 9.45.

В медицинских учреждениях остаются еще 5 человек, пострадавших в результате резонансной аварии.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Полиция обнародовала фамилии травмированных, доставленных в больницы: Оксана Берченко (27 лет, харьковчанка, 4-я больница, состояние тяжелое), Диана Берченко (24 года, 4-я больница, состояние стабильное), Юрий Неудачин (29 лет, харьковчанин, 4-я больница, состояние тяжелое), Анна Комар (25 лет, жительница Кременчуга, областная больница, состояние стабильное), Оксана Нестеренко (36 лет, киевлянка, 4-я больница), Жанна Власенко (30 лет, харьковчанка, областная больница, состояние тяжелое, неконтактное, беременная).