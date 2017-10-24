Кровавое ДТП в Харькове: следователь рассказал об экспертизах (видео)

Полиция Харькова продолжает расследование обстоятельств резонансного ДТП, произошедшего в городе 18 октября; в настоящее время проводится ряд необходимых экспертиз, ведется поиск свидетелей происшествия.

Об этом рассказал старший следователь следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Вячеслав Лобас, передает "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, удалось ли найти новых свидетелей трагедии, следователь сообщил: "Вчера звонили два человека, но прямых свидетелей нет. Одна девушка подошла минут через 15 после ДТП, видела, как скорая помощь забирала пострадавших. Еще один мужчина позвонил и сказал, что знает двух девочек, которые не дошли до места аварии буквально несколько метров и которые успели отскочить – они есть на видео. Он их знает, и сегодня обещал сообщить их координаты".

Также журналисты поинтересовались, как продвигается расследование, ясна ли картина произошедшего.

"Картина по Зайцевой, в принципе, понятна. О том, что ее вина доказана на 100%, пока рано говорить, ведь подозрение – это все равно предварительная мера. Уже после того как мы проведем все экспертизы – технические, токсикологическую, чтобы окончательно подтвердить наличие в ее моче опиатов, и каких именно, - тогда можно будет на 100% сказать, что она виновата", - ответил следователь.

В этом контексте он пояснил: наличие опиатов в организме Елены Зайцевой "не повлияет на квалификацию", но станет обстоятельством, отягчающим ее вину.

Читайте такжеПолиция ищет свидетелей резонансного ДТП в Харькове (фото)

"По Дронову (водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов. – УНИАН.) проводятся следственные действия, чтобы определить его степень вины, если она есть", - сообщил Лобас.

"Назначены экспертизы, пока следствие продолжается. Сколько времени потребуется на завершение следствия – я не могу сказать. Очень большой объем работы", - заметил он.

Отвечая на вопрос, были ли подобные ДТП в Харькове ранее, следователь напомнил об аварии, произошедшей в августе 2016 года, когда "водитель BMW сбил мужчину на пешеходном переходе". Причем, в организме виновного также были обнаружены опиаты. "Так что можно сказать, что раз в год случается что-то подобное", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Читайте такжеВодитель Volkswagen о жутком ДТП в Харькове: я ехал на зеленый свет 100% (видео)

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!