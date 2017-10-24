На центральном железнодорожном вокзале Киева взрывных устройств не обнаружили

Полиция не обнаружила взрывных устройств на центральном железнодорожном вокзале Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, оператор дежурной части полиции Киевской области сегодня около 7.00 получила сообщение о заминировании центрального железнодорожного вокзала.

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Из здания вокзала были эвакуированы 1 тыс. 400 пассажиров и 40 работников. Помещения и территория проверены, взрывных устройств не обнаружено.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции столицы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пассажиров попросили покинуть здание киевского центрального железнодорожного вокзала в связи с угрозой взрыва.