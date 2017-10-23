В Киеве одну из улиц 15 минут заливало кипятком, пострадали авто (видео)
Владелица одной из припаркованных машин зашла в горячую воду по колено, чтобы попытаться спасти авто.
В Киеве произошла водная авария. На пересечении улицы Ямской и Лабораторной прорвало трубу с горячей водой.
Инцидент произошел около 14:45 в понедельник, 23 октября, передает ТСН.
По свидетельствам очевидцев, улицу в течение 15 минут заливало кипятком. В результате аварии были повреждены несколько автомобилей.
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Владелице одной из припаркованных машин пришлось зайти в горячую воду по колено, чтобы сесть в авто и попробовать его спасти.
В свою очередь, бригада водоканала, прибывшая на место инцидента, долго не могла разобраться, какое ведомство отвечает за аварию.
Как сообщал УНИАН, накануне Дня Независимости в Соломенском районе Киева прорвало трубу с горячей водой - "гейзер" бьет выше 4 этажа.