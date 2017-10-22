На Киевщине задержали сбежавшую из российской школы-интерната 16-летнюю девушку

В Киевской области правоохранители задержали 16-летнюю девушку из Российской Федерации, которая сбежала из школы-интерната и находилась в розыске. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

У девушки, которую сотрудники группы реагирования патрульной полиции обнаружили накануне, 21 октября, на вокзале в г. Мироновка, не было с собой никаких документов и вещей.

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Патрульные доставили ее в отдел полиции и выяснили, что она три недели назад приехала в Украину. По словам девушки, она пересекла государственную границу по поддельным документам, с помощью неустановленных лиц.

По данным полиции, в начале сентября девушка сбежала из школы-интерната в Белгородском районе России. С того же времени она находилась в розыске.

В настоящее время сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Киевской области выясняют все обстоятельства и причины, по которым несовершеннолетняя незаконно прибыла в Украину, а также лиц, причастных к этому.

Полицейские сообщили о данном факте в Интерпол. Девушку осмотрят медицинские работники, после чего ее отправят в реабилитационный центр.

Как сообщал УНИАН, 20 октября, в Оболонском районные Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

Полицейские задержали женщину. Ей грозит наказание в виде 12 лет заключения.