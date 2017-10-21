Похищенную в Киеве девочку после обследования передали родителям (фото)

Двухмесячная девочка, похищенная накануне вечером возле детского садика в Оболонском районе Киева и найденная в субботу днем возле Вышгорода, уже передана родителям. Начальник главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко заявил, что ребенку ничего не угрожает и он передан родителям, сообщает 112.ua.

"В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что эта женщина приобрела детские вещи, подгузники, детское питание. Направление поисков сместилось в Киевскую область… Было установлено место пребывания этой женщины, ее сообщника. Они, кстати, 1997 года рождения. Он был задержан и сразу предоставил некоторые свидетельства, и приблизительно час назад на… промзоне была задержана эта женщина, был найден ребенок. Доктора его осмотрели. На данный момент могу сказать, что ребенку ничего не угрожает – он не пострадал. Ребенок уже передан родителям", - сказал Крищенко.

По его словам, предыдущую ночь младенец провел в вагончике на пилораме в с.Новоселки возле Вышгорода, где работал сожитель похитительницы.

Крищенко проинформировал, что в данный момент женщина задержана, ее сожителю также будет предъявлено обвинение в зависимости от обстоятельств уголовного дела.

Он также сообщил, что одна из версий похитительницы – что пара месяц назад потеряла ребенка.

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"Выбросили ребенка на мусорник. Мы еще будем выяснять все эти события, так как полиция Киева не зафиксировала нахождение трупов младенцев на мусорнике, поэтому будем выяснять. Она покажет, куда она выкинула тело своего ребенка", - рассказал начальник полиции Киева.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районные Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. Сегодня полицейские задержали женщину. Ей грозит наказание в виде 12 лет заключения.