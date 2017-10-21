Полицейские задержали женщину, которая вчера в столице похитила младенца (фото)
Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской.
Полицейские задержали женщину, которая вчера в столице похитила младенца.
Об этом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил в Facebook.
«Злоумышленница задержана! Ребенка обследуют медики», - написал он.
Киев Оперативный в Facebook сообщает, что с ребенком все в порядке.
Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.
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Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.
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Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.