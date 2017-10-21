На Одесчине за продажу взрывных устройств задержан военный

В Одесской области задержан инженер-военнослужащий во время реализации самодельных взрывных устройств. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый задержан 20 октября.

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Установлено, что задержанный - капитан ВСУ - изготовлял взрывные устройства, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года правоохранителями задокументирован факт реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за которые злоумышленник получил 2,6 тысячи гривень.

"Непосредственно 20 октября во время очередной реализации конструктивно-измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов на сумму около 8 тысяч гривень инженера задержали", - рассказали в главке.

В пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что взрывные устройства, которые злоумышленник продавал, предназначались для незаконной реализации гражданскому населению.

"Задержан инженер отделения радиоперехвата одной из воинских частей в Одесской области", - уточнили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе, обыск по месту жительства задержанного.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.