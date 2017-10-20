Во Львове полиция устанавливает обстоятельства гибели медика, тело которого нашли в водоеме возле университета

Во Львове полиция расследует обстоятельства гибели 44-летнего мужчины, тело которого сегодня было обнаружено в водоеме возле Национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. Степана Гжицкого.

Как сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, 20 октября, около 10.00, в водоеме на ул. Тершаковцев во Львове, возле Национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий работники Лычаковского районного отдела полиции обнаружили и подняли на поверхность тело 44-летнего львовянина.

Обстоятельства смерти устанавливаются.

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Погибшим оказался врачом-рентгенологом одной из больниц города.

В областном управлении Нацполиции области сообщили, что в полицию накануне, 19 октября, с заявлением об исчезновении мужа обратилась его жена. Она сообщила, что в последний раз его видели вечером 18 октября в центре города, после чего он пропал и связь с ним отсутствовала.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.