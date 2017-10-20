Прокуратура утвердила подозрение виновнице смертельного ДТП в Харькове

Прокуратура утвердила подозрение 20-летней харьковчанке по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас водитель автомобиля "Lexus" задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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По результатам экспресс-исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у водителей обоих автомобилей не обнаружено. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы.

Кроме того, изъяты записи с видеокамер. В настоящее время их исследуют следователи и эксперты. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко сообщил, что виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева за последние 2 года 8 раз нарушала правила дорожного движения.