В Харькове опознали пятую жертву резонансного ДТП

В Харькове опознали последнюю, пятую жертву резонансного ДТП на улице Сумской.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. 18-летний сын женщины, который приехал из Мариуполя, сегодня подтвердил, что погибшая - его мать», - сообщили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 18 октября в результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро были травмированы.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.