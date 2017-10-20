Жуткое ДТП в Харькове: Зайцева заявила, что не признает себя виновной (фото, видео)

Елена Зайцева, находившаяся за рулем Lexus, который влетел в толпу людей в центре Харькова, заявила журналистам в зале суда, что не признает своей вины в убийстве людей. Об этом сообщает ТСН.

Прокуратура Харьковской области сообщила, что вручила уведомление о подозрении в ДТП 20-летней студентке.

Как сообщал УНИАН, в Харькове доставили в суд 20-летнюю виновницу смертельного ДТП Елену Зайцеву.

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В Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По словам начальника Харьковской областной полиции Олега Беха, девушка, которая была за рулем "Лексуса", четыре раза привлекалась к админответственности за нарушение правил дорожного движения по ч.ч. 1, 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях в 2016 году и дважды - с начала этого года. Меру пресечения задержанному выберут 20 октября.