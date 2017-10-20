В Киеве на Куреневке нашли застреленного мужчину (фото)

В Киеве на Куреневке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Труп обнаружили 19 октября на рельсах, примерно напротив дома №3 по переулку Николая Садовского, передает «Киев Оперативный» в соцсети.

Читайте такжеВ Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчинаМужчине на вид около 30-35 лет. Огнестрельное ранение в области грудной клетки. Рядом с телом нашли ружье. По словам правоохранителей, это похоже на убийство.

«На рельсах, примерно напротив дома №3 по переулку Николая Садовского (Куреневка), сегодня около 16:00, в кустах было найдено тело мужчины (на вид 30-35 лет).

На место в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа и патрули полиции. Они выяснили, что у мужчины огнестрельное ранение, предварительно в область грудной клетки. Рядом с телом лежит ружье. Пока что, рано делать выводы, но похоже на убийство. "Продолжаются неотложные следственные действия", - написали на странице.