Виновница ДТП в Харькове принимала участие в гонках, когда снесла людей на тротуаре - Геращенко

Водитель Lexus Елена Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову, когда произошла авария. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

""Лексус" оказывается участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы "пофорсить"", - написал он.

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Как отметил Геращенко, это стало ясно после того, как сегодня харьковский интернет провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского Исполкома.

"Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто участвовавшего в «покатушках». Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко сообщил, что виновница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева за последние 2 года 8 раз нарушала правила дорожного движения.