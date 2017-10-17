В центре Киева у нардепа из партии Ляшко угнали Mercedes с пистолетами
Мужчина вышел в магазин, а когда через 7 минут вернулся, то автомобиля уже не было.
На бульваре Леси Украинки в центре Киева угнали автомобиль, которым пользовался народный депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Сергей Скуратовский. Об этом сообщили в полиции Киева, передает "Украинская правда".
"К нам поступило заявление о похищении автомобиля Mercedes народного депутата 16 октября на бульваре Леси Украинки. Мужчина вышел в магазин, а когда через 7 мин вернулся, то автомобиля уже не было", - рассказали в пресс-службе полиции.
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"В машине, кроме документов, были два пистолета с разрешительными документами и денежные средства", - добавили в полиции.
Собеседник издания отметила, что это авто уже якобы нашли.
"Было заявление об угоне, впоследствии сообщили, что якобы нашли. Но у нас все равно открыто производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК", - сказали в полиции.
Представитель пресс-службы не смогла уточнить, сколько денег исчезло, и действительно ли нашли уже авто и попросила связаться через 20 минут.