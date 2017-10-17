В Одесской области внедорожник протаранил поезд (фото)

Водитель внедорожника Toyota врезался в поезд 16 октября в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области. Об этом сообщает "Трасса Е-95".

Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд на улице Ярослава Мудрого, но не успел и врезался в поезд.

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Состав стесал переднюю часть автомобиля. Водитель не пострадал. Поезд получил незначительные повреждения.

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