В Одесской области внедорожник протаранил поезд (фото)
13:13, 17 октября 2017Происшествия
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Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд, но не успел и врезался в поезд.
Водитель внедорожника Toyota врезался в поезд 16 октября в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области. Об этом сообщает "Трасса Е-95".
Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд на улице Ярослава Мудрого, но не успел и врезался в поезд.
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Состав стесал переднюю часть автомобиля. Водитель не пострадал. Поезд получил незначительные повреждения.
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