В Киеве пьяный полицейский спровоцировал тройное ДТП (фото, видео)

В Киеве ночью на улице Саперно-Слободской произошло масштабное ДТП, которое спровоцировал нетрезвый сотрудник полиции. Об этом сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неустановленном месте.

"Аварию спровоцировал пешеход (как позже оказалось - сотрудник Печерского управления полиции). Он переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля Ford, не ожидал встретить в этом месте пешехода, а потому осуществил экстренное торможение, вылетел на газон (разделяет со встречной полосой). Там произошло мощное столкновение с автомобилем Fiat, а также с автомобилем Subaru", - сказано в сообщении.

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К счастью серьезных травм никто из участников аварии не получил, а пешеход-виновник оказался с признаками сильного алкогольного опьянения. Он пытался скрыться с места аварии, но был задержан неравнодушными гражданами.

Ранее в Киеве произошло тройное ДТП - авто сбило водителя, который пытался помочь пострадавшим.